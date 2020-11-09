الإيواء والترحيل الكُفــرة يقوم بترحيل 130 مهاجرا غير شرعي إلى السودان

قام مركـز الإيواء والترحيل الكُفــرة، بترحيل 130 مهاجرا غير شرعي كانو قد دخلو إلى البلاد بطريقة غير رسمية جميعهم يحملون الجنسية السودانية.

وأعلن المركز، من خلال بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أمر مركز الإيواء، محمد الفضيل، رافق الشاحنة التي تقــوم بترحيل المهاجرين إلى أكثر من 80 كيلو جنــوب مدينة الكُفــرة حرصاً منه على عدم هروب المهاجرين عبر الصحراء من الشاحنة التي تقلهم إلى دولتهم السودان، معلناً أنه سيكون هناك ترحيل آخر خلال الأيام القادمة لعدد كبير من المهاجرين إلى دولتي السودان وتشاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24