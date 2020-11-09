«الاتحاد الأوروبي»: نقف اليوم مع أغلب الليبيين الرافضين للتدخل الأجنبي في بلادهم

أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي البيان التالي بالتوافق مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بياناً، رحب فيه رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بالخطوات الإيجابية والشجاعة الأخيرة التي اتخذها الليبيون لوضع حدّ لسنوات من الصراع والانقسام والمضيّ قدما لارساء الاستقرار والوحدة والسيادة في بلدهم بعيدا عن التدخّل الأجنبي، وفقاً للبيان، مضيفاً: “انّنا نثني على الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز وفريقها للجهود الناجحة التي بذلتها وعزمها على تيسير هذه الفرص التاريخية” وفق تعبيره.

أضافت “البعثة” في “البيان”: “يجب اتباع هذه الخطوات وتعزيزها بالتوصّل الى نتيجة ايجابيّة من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة والذي تنطلق مداولاته اليوم. هذا المنتدى، الذي عقد بموجب إعلان برلين و بتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمثل جميع أطياف الشعب الليبي، يتمتع الآن بالشرعية للاتّفاق على نظام سلطة تنفيذية جديد وموحّد وخارطة طريق لتنظيم انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممك ، وذلك أخذا بعين الاعتبار حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بالاضافة الى الإصلاحات الماليّة والاقتصادية الملحّة باعتبارها جزء لا يتجزأ من عملية تحقيق سلم و مصالحة مستدامين” وفق قولها.

وتابعت “البعثة”: “انّنا نشدّد التأكيد على الحاجة إلى الإدماج والمشاركة الكاملين والهادفين للمرأة في عملية السلام ، ونحن ندعم كليّا مشاركة المرأة بشكل فاعل في منتدى الحوار السياسي الليبي، ونحن على استعداد للتّوصية باتخاذ تدابير تقييدية ضدّ من قد يعرقل سير منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعمليّة برلين ، وضد من يواصلون نهب أموال الدولة أو القيام بتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد”.

واختتمت بعثة الاتحاد الأوروبي البيان التالي بالتوافق مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ليبيا، البيان”: “إننا نقف اليوم أكثر من أي وقت مضى جنبا الى جنب مع الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون التدخّل الاجنبيّ ، ويتّحدون في اطار حوار سلمي ووطني”.