“القابضة للطيران” تبحث ملف طائرات إيرباص الجديدة

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة اجتماعها الأول للعام الجاري برئاسة وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق وبحضور كافة الأعضاء.

وتناول الاجتماع الذي عقد الأحد وكشفت عن تفاصيله الشركة الاثنين، نتائج أعمال اللجنة المعنية بمتابعة ملف الطائرات المتعاقد بشأنهم مع شركة ايرباص من طراز a350.

وقالت “القابضة” في بيان إن الجمعية العمومية ناقشت الموافقة المبدئية لشركة إيرباص بشأن تعديل الصفقة واستبدال الطائرات المتعاقد بشأنها بطراز “a330 – a321 – a320” كما بحث المجتمعون إمكانية استقطاب مستثمرين محليين ودوليين بهدف شراء طائرات جديدة.

وناقش معتوق رفقة أعضاء الجمعية العمومية الخطط التشغيلية المملوكة للقابضة للطيران وفق خطة إنقاذ الشركات الوطنية عن الفترة 2020-2022 والمعتمدة من قبل الجمعية.

فيما خلصت توصيات الاجتماع إلى ضرورة التقليل من حجم الإنفاق العام بهدف إيجاد توازن مالي للشركات الملائمة للإيرادات والمصروفات.

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