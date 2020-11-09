بوريطة : التدخلات الأجنبية تعرقل جهود الحل السياسي للأزمة الليبية

قال وزير خارجية المملكة المغربية، ناصر بوريطة، الاثنين، إن الديناميكية الإيجابية في ليبيا لا تزال “هشة”، بسبب التدخلات الأجنبية، مشيرا إلى أن المنطق السائد قبل سنوات، لحل الأزمة الليبية كان الحل العسكري.

وأوضح بوريطة أنه قبل قبل اتفاق الصخيرات، كان المنطق السائد هو منطق الغالب والمغلوب القائم على القوة، لافتا إلى وجود قوى تسعى لإظهار الليبيين ليسوا قادرين على حل المشكلة من خلال الحوار.

و أضاف بوريطة أن قناعة ورؤية العاهل المغربي جعلت الرباط ضد هذا المنطق ، مشيرا إلى أن جهود بلاده تتقدم بخطى ثابتة نحو حل للأزمة، مستشهدا بتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن بوزنيقة كانت دافعا لديناميكية إيجابية على عدة أوجه، ومشيرا إلى أن هذه الديناميكية، رغم كونها إيجابية، لا تزال هشة بسبب التدخلات الأجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24