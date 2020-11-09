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ملف ليبيا على طاولة بايدن.. ما هي خيارات الرئيس المنتخب؟

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ليس مبتدئًا عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط أو بالسياسة الخارجية بشكل عام، ومن المحتمل أن يسعى لإعادة إقامة علاقات ودية مع قادة العالم، لكن مستشاريه يحذرون من أنه سيقضي 80% من وقته في الشؤون الداخلية، حيث تعاني بلاده كثيرا من فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية المدمرة، والشرخ الاجتماعي والسياسي الذي خلفته الانتخابات.

ووفق تقرير لموقع “آسيا تايمز”، فإن بايدن قد لا يُباشر سريعا بالمساعدة في حل الأزمة الليبية التي يبدو أنها على طريق الحل بفضل العمل الدؤوب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي عملت منذ عام 2018 إلى أوائل عام 2020 على إطلاق مصالحة سياسية، إلا أن أعضاء دائمين في مجلس الأمن وقوى إقليمية ظلوا يقوضونها، وحولت جهات خارجية الصراع الليبي الداخلي إلى حرب بالوكالة لمنافسة القوى الإقليمية الأكبر.

ولكن بمساعدة دول أوروبية رئيسية، وضع المبعوث الأممي السابق غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز معايير اتفاق لإنهاء العنف، وترحيل المقاتلين الأجانب، واستئناف إنتاج النفط، وبناء عملية سياسية لانتخابات جديدة وتشكيل حكومة جديدة. وعلى الرغم من الصعاب، فإن وقف إطلاق النار صامد، وقال سلامة – الذي تنحى في الربيع لأسباب صحية – مؤخرًا إن احتمالات إنهاء الحرب أفضل من أي وقت مضى.

وأشار “آسيا تايمز”، إلى أنه بالنسبة لإدارة بايدن، قد تكون فرصة لدعم الأمم المتحدة وإثبات أن الولايات المتحدة ستوفر المزيد من الاهتمام والدعم السياسي للجهود المتعددة الأطراف. وقد تجد أيضًا أنه من المناسب إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس، بعد أن أجبرت الظروف الأمنية الولايات المتحدة على نقل دبلوماسييها إلى مالطا ثم تونس.

ورأى التقرير أن وجود ليبيا أكثر استقرارًا من شأنه أن يسهل على الإدارة الجديدة إشراك دول شرق البحر المتوسط بشأن القضايا الأكبر لاستكشاف الغاز واستغلاله ومواجهة تركيا التي اتخذت موقفًا حازمًا للغاية بشأن ما وصفته بـ”حقوقها البحرية”، وأدرجت ليبيا في دائرة نفوذها.

وذكر أنه إذا قلصت الدول الإقليمية من تدخلها في ليبيا ودعمت عملية الأمم المتحدة، فقد يظهر ذلك أن أشكالًا جديدة من التعاون الإقليمي ممكنة، ودون معرفة من سيكون وزير الخارجية الأمريكي القادم، ولا يزال بالإمكان الافتراض أن الدبلوماسية الأمريكية ستتم مع مزيد من الاهتمام بالمصالح طويلة الأجل للأطراف، والمزيد من الاستعداد لتسهيل حل المشكلات الإقليمية، ومشاركة أكثر إنتاجية ويمكن التنبؤ بها، مع الحكومات والمؤسسات المتوسطية.

وبيّن التقرير أن ليبيا لديها أيضًا بعض الجوانب السلبية لفريق بايدن، فعندما كان أوباما وبايدن في البيت الأبيض، انهارت الأوضاع الليبية جراء قرار التدخل في 2011، وتركت البلاد للفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي، لحين الخسارة المأساوية لأربعة دبلوماسيين أمريكيين في بنغازي في عام 2012.

ومثلما كان أوباما مترددًا في الإفراط في إلزام الولايات المتحدة في صراع رأى أنه أكثر أهمية بالنسبة لأوروبا، يُعتبر بايدن اليوم أيضًا حذرًا جدًا بشأن التدخلات الجديدة. ومع ذلك، فإن أفضلية سياسة بايدن النشطة بشأن ليبيا هي أن الصراع في مرحلة دبلوماسية الآن، حيث يمكن للولايات المتحدة استخدام قيادتها المعاد اكتشافها لدفع تلك العملية الدبلوماسية، مع القليل من المخاطرة بالتورط العسكري المكلف أو بدونه.

ورأى التقرير أن الإدارة الجديدة ستحاول إعادة تشكيل سياساتها في الشرق الأوسط، وتعزيز الديمقراطيات كأفضل ترياق ضد الاستبداد المتزايد، ودعم الجهود المتعددة الأطراف لإنهاء الصراعات والتصدي للتهديدات العابرة للحدود الكبرى من تغير المناخ والإرهاب والأزمات الصحية الوبائية، وستكون ليبيا مكانًا جيدًا للتأكيد على تلك المبادئ العامة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الشعب الليبي لابد أن يخرج في مظاهرات شعبية ضد الفاسدة سيتفاني

    يجب على الشعب الليبي الخروج في مظاهرات شعبية عارمة بكافة أنحاء البلاد ضد الفاسدة سيتفاني التي تسعى هي والمختل عقلياً لأعادة أحمد قذاف الدم وزبانيته الى حكم ليبيا عن طريق فرضهم على الشعب الليبي ومطالب الرئيس جون بايدن :
    1- أنتخابات برلمانية جديدة .
    2- الغاء النظام البرلماني الفاسد إلى نظام جمهوري .
    3- رئيس الوزراء يتخب من الشعب مباشرة ليس من برلمان فاسد .
    4- الورزاء يتم أنتخابهم من الشعب مباشرة ليس من برلمان فاسد .
    5- أصدار قانون ضدالفاسدين مالياً يكون أعدام فقط.
    6- تكون مهمة البرلمان أصدار التشريعات فقط.
    7- محكمة الصديق الكبير وكبارموظفي مصرف المركزي .
    8- مطالبة فتحي باشاغا بكشف عن اجتماعاته السرية مع المصري جمعة الزوام المعروف باحمد قذاف الدم برعاية الحرامي عبدالفتاح السيسي بمصر.
    9- تشكيل محكمة دولية داخل ليبيا فتح باب الشكاوي لمحاكمة الرئيس الترامب بدعم عناصر النظام السابق عسكريين وسياسيين ومعهم أعضاء المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني وحكومة الحاسي وحكومة الغويل وحكومة الثني وحكومة على زيدان وحكومة السراج وعقيلة صالح وأعضاء البرلمان وخليفة حفتر وقواته والمجلس الرئاسي واعضائه والصديق الكبير وموظفي مصرف المركزي في الشرق والغرب وابراهيم الجضران بتهمة الاتي :
    – أغلاق المؤاني النفطية .
    – الجرائم ضد الانسانية .
    – نهب وسرقة المال .
    – جلب المرتزقة لقتل الليبين .
    – توقيع اتفاقيات وهمية مع دول معادية لشعب الليبي.
    – تدمير منازل وممتلكات الشعب الليبي .
    – شن حروب أهلية وسفك دماء الليبيين .
    – مطالبة بإعادة اموال الليبية مهربة الى الخارج.
    – مطالبة الدول والدول المجاورة بدفع تعويضات لشعب الليبي على عمليات السرقة والنهب الثرواته الطبيعية .
    – المطالبة بمعرفة اموال الشعب الليبي المجمدة بالنبوك الاوروبية والامريكية والعربية أين ذهبت .؟
    لابد لشعب الليبي أن يعرف بإن ستيفاني تعمل لمصلحة القذاذفة بأوامر رئيسها المختل الترامب وزير الخارجية محمد سيالة خوالة القذاذفة واحد الاشخاص التي مزكية أحمد قذاف الدم بتكليفة مدير شركة الاستثمارات الخارجية وثم الخارجية ولأن يعمل مع خالة عبدالله عثمان بالتنسيق مع احمد قذاف الدم ويتم الالتقاء مع بعضهم بدولة الجزائر برعاية الرئيس الجزائري مكلف مخابراته بسرقة السيارات الليبية وتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات ليبية بالتنسيق مع المصري جمعة الزوام المعروف باحمد قذاف الدم في أطار شن الحرب على طرابلس والاوامر الصادرة من ءئيس الجرائزي الى مخابراته بالعمل اشعال الحرب الأهلية والفتن بين الليبيين وسرقة مايمكن سرقته من الشعب الليبي بمافيهم السوادن وتشاد والجزائر ومصر والامارات وفرنسا وايطاليا ومالطا فلابد من رفع ضدهم قضايا جنائية بكافة المحاكم الامريكية لدفع تعويضات لشعب الليبي لانه تحالفت مع اجسام وهمية ليس لها علاقة بالشعب الليبي مع رفع قضايا ضد سيتفاني والرتامب بدعم الطغاة لقتل المدنيين مع إعادتهم لسلطة وتمكينهم بالقوة على الشعب الليبي … حكومة الثني قذاذفة … حكومة السراج قذاذفة … قيادة العامة قذاذفة … حفتر قذاذفة … الرئاسي قذاذفة … حكومة الوفاق قذاذفة.

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