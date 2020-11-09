السائح يناقش التحديات التي تواجه العملية الانتخابية أمام لجنة الحوار بتونس

تناول رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في مداخلته مع المشاركين في لجنة الحوار في تونس عدة قضايا، أبرزها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية دستورية، بالإضافة إلى التمويل والأمن والرقم الوطني كأبرز التحديات التي تواجه المفوضية.

أشار السائح إلى أهمية إشراك المفوضية بصياغة القوانين الانتخابية، موضحا الحاجة إلى 90 يوما لترتيب البيت الداخلي للمفوضية بسبب حجب التمويل عنها من قبل حكومة الوفاق.

كما شدد رئيس المفوضية على ضرورة إشراك جميع المكونات في العملية الانتخابية القادمة.

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