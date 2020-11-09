الإدارة المحلية تبدأ في تنفيذ البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية

أصدر المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بياناً للإعلان عن منحه الإذن لما يسمى بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية بالمباشرة في تنفيذ ما يعرف بالبرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية.

كما أعلن البيان، عن تكليف الأمين العام لمجلس الإدارة المحلية، باتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات التي تكفل تنفيذ البرنامج، موضحاً أن القرار يشمل الخطة التنفيذية التي تعتمد على على نقل اختصاصات وحدات الإدارة المحلية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24