قوة حماية طرابلس: باشاغا يسوق لرئاسة الحكومة والبعثة تجاوزت صلاحياتها

قالت قوة حماية طرابلس في بيان لها إن الزيارات المكوكية العديدة التي يقوم بها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا لعدد من الدول، والتي كان آخرها إلى مصر، يهدف باشاغا من خلالها لتسويق نفسه كرئيس للحكومة السابقة.

القوة تساءلت في بيانها، كيف لوزير مفوض للداخلية أن يقوم بعمل وزير الخارجية وباقي الوزارات، بل وعمل رئيس الحكومة دون الرجوع لأحد، ومن خوله بالقيام بهذه الزيارات.

قوة حماية طرابلس أبدت استغرابها مما وصفته بتعنت البعثة الأممية وتمسكها بقائمة حوارها المرفوضة من جل الشعب، لافتة إلى أن البعثة تحولت من وسيط بين الليبيين إلى حاكم عليهم، متجاوزة بذلك صلاحياتها المحدودة والموجودة من أجلها.

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