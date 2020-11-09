الناظوري: مستعدون للتعاون التام مع الصحة العالمية في مكافحة كورونا

استقبل رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، ممثلة منظمة الصحة العالمية إلزابيث هوف، ومنسق القطاع الصحي للمنظمات في ليبيا ازرت كالميكوف، ومنسق منظمة الصحة العالمية في بنغازي الدكتور سند المجبري.

وقدم الناظوري خلال اللقاء الذي عقد في بنغازي اليوم الاثنين الشكر والتقدير للأمم المتحدة بصفة عامة ومنظمة الصحة العالمية وممثلتها وموظفيها في ليبيا بصفة خاصة على المجهودات التي تقوم بها، مبديا استعداد اللجنة العليا بشقيها التنفيذي والاستشاري للتعاون التام معها في مكافحة جائحة كورونا.

كما أبدى رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا استعداده لإزالة كل الصعوبات التي تعوق عمل المنظمة في دوائر اختصاص اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا.

وبدورها قدمت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا عرضا مختصرا لأهم أعمال المنظمة في ليبيا، مشيرة إلى الخطة الوطنية الموحدة للاستجابة لجائحة كورونا والصعوبات التي تواجه المنظمة في تطبيق هذه الخطة.

وأكدت هوف على حيادية المنظمة في تعاملها مع كل الأطراف، مشددة على استمرار عمل المنظمة في ليبيا وتقديم كل المساعدات المتاحة لاجتياز هذه المرحلة.