عاجل ليبيا الان

موسكو : الحوار ينهي الأزمة الليبية حال تخطيه المصالح و التدخلات الخارجية

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رحبت وزارة الخارجية الروسية بإطلاق الحوار الليبي في تونس، داعية المشاركين فيه إلى وضع مصالح الشعب الليبي فوق الاعتبارات الحزبية والإقليمية.

و أكدت الخارجية الروسية في بيان لها عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحوار ضوري لإنهاء انقسام ليبيا إلى معسكرات متحاربة و التغلب على الأزمة العسكرية والسياسية التي طال أمدها ، مشددة على ضرورة تشكيل سلطات وطنية فعالة جديدة قادرة على ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها ، مطالبة المشاركين في لقاء تونس بـ وضع مصالح الشعب الليبي فوق الاعتبارات الحزبية والاقليمية الضيقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك