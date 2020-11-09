موسكو : الحوار ينهي الأزمة الليبية حال تخطيه المصالح و التدخلات الخارجية

رحبت وزارة الخارجية الروسية بإطلاق الحوار الليبي في تونس، داعية المشاركين فيه إلى وضع مصالح الشعب الليبي فوق الاعتبارات الحزبية والإقليمية.

و أكدت الخارجية الروسية في بيان لها عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحوار ضوري لإنهاء انقسام ليبيا إلى معسكرات متحاربة و التغلب على الأزمة العسكرية والسياسية التي طال أمدها ، مشددة على ضرورة تشكيل سلطات وطنية فعالة جديدة قادرة على ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها ، مطالبة المشاركين في لقاء تونس بـ وضع مصالح الشعب الليبي فوق الاعتبارات الحزبية والاقليمية الضيقة.

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