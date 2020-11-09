المحجوب: المسار العسكري سيبدأ خطوات تنفيذية على أرض الواقع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 November, 2020

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب أن ما يميز الحوارات القائمة عن غيرها من الحوارات هو نقل السلطة من يد الجماعات المسلحة من طرابلس لسرت وذلك عبر نقل مقرات إدارة الدولة لسرت وبالتالي إبعادها من يد المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر عليها وتجعلها تنساق ورائها.

وأشار المحجوب في مقابلة مع قناة الحدث إلى أن المسار العسكري سيبدأ خطوات تنفيذية على الأرض حيث سيتم فتح الطريق الرئيسي مصراتة سرت وإعداد الخطة الشاملة لتوزيع القوة الأمنية على الخط البري مصراتة الجفرة سرت وتم تحديد عدد الآليات والأفراد وأيضا توحيد حرس المنشآت.

وبين المحجوب أن الليبيين يتخوفون من استمرار سيطرة تيار الإخوان على المشهد في ليبيا وأضاف أن الليبيين يتخوفون من تجربة اتفاق الصخيرات وما أعقبها من تغول المليشيات وإدارة الصراع عبر تنظيم الإخوان لذلك لذلك فإنه جرى التأكيد حل حل هذه النقطة خلال جولات الحوار التي عقدت برعاية أممية.

وشدد المحجوب على أن المسار العسكري يحقق مطالب خروج المليشيات وتفكيك المجموعات المسلحة.