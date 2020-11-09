مصادر دبلوماسية تكشف ما جرى مناقشته في اليوم الأول بملتقى الحوار

قالت مصادر دبلوماسية مشاركة في اجتماع ملتقى الحوار الليبي الذي انطلق، الاثنين في تونس، إن المشاورات اقتصرت على مناقشة بعض النقاط الأولية.

او أضافت المصادر أن المجتمعين ناقشوا وثيقة البرنامج السياسي وتعديل البنود الواردة في الوثيقة المقترحة، التي تم صياغتها بناء على المسارات التي أقامتها البعثة سابقا.

وفيما يتعلق بالأسماء المقترحة لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة، أكدت المصادر أن هناك عشرات الأسماء التي تتداول دون مناقشتها بشكل رسمي في الاجتماعات ، مشيرة إلى أن من بين الأسماء التي يجري الحديث حولها ضمن التركيبة السياسية الجديدة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، بحسب المصادر.

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