رفع حالة الطوارئ بـ “شحات” لسوء الأحوال الجوية

أصدرت مديرية أمن شحات، تعليمات برفع حالة الطوارئ في حدود اختصاص المديرية، لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والسيول المحتملة.

وشددت المديرية على قوة التدخل السريع بالبقاء على جاهزية كاملة داخل مقر المديرية لأي حادث طارئ ومساندة جهاز الإسعاف والطوارئ شحات.

ووجهت المديرية الأقسام والمراكز التابعة بتشكيل دوريات لتنظيم حركة السير في الشوارع الحيوية.

وطالبت رؤساء المراكز والأقسام التابعة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء وهيئة السلامة الوطنية، وكل الجهات المعنية وتقديم يد العون لهم وضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ كل التدابير اللازمة.

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