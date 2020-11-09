“اجتماعي ورفلة”: تحرير 13 عاملا مصريا من يد خاطفيهم في بني وليد

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة اليوم الاثنين عن تحرير 13 عاملا مصريا من أيدي خاطفيهم في بني وليد، رافضا السماح بتشويه صورة المدينة.

وقال المجلس في بيان له اطلعت عليه “الساعة 24”: “برعايةٍ من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وبهمة ثلةٍ من شباب المدينة تم اليوم تحرير عدد من أخوتنا وأشقائنا من دولة مصر الذين وقعوا ضحايا لعملية خطف وابتزاز من ضعفاء النفوس”.

وأكد المجلس في بيانه: “لن نسمح لهم بتشويه صورة المدينة، وأهلها وما عُرف عنها في أنها أمن وسلام لكل مقيم بها أو عابر سبيل، فحمدا لله على سلامتهم، ونكرر التحية والتقدير لكل من تطوع لإنجاح هذه العملية، وقدم الصورة الحقيقية لبني وليد وشبابها في أنها لا ولن تكون ملاذا للمجرمين والخارجين عن أخلاق وأعراف أهليهم”.