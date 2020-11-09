الصحة العالمية: نتعامل بحيادية مع كل الأطراف الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 November, 2020

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلزابيث هوف خلال لقائها رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بالمنطقة الشرقية الفريق عبدالرازق الناظوري على حيادية المنظمة في تعاملها مع كل الأطراف في ليبيا

وقامت هوف خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمدينة بنغازي بتقديم عرض مختصر لاهم أعمال المنظمة في ليبيا مشيرة إلى الخطة الوطنية الموحدة للاستجابة لجائحة كورونا والصعوبات التي تواجه المنظمة في تطبيق هذه الخطة، مشددة على استمرارها في تقديم كل المساعدات المتاحة لتجاوز هذه المرحلة بحسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية

وأعرب الناظوري عن استعداد اللجنة العليا بشقيها التنفيذي والاستشاري للتعاون التام مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة جائحة كورونا سواء في الجوانب الطبية أو الجوانب الحياتية، كما ابدى استعداده لإزالة كل الصعوبات التي تعيق عمل المنظمة في دوائر اختصاص اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا.