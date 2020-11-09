استكمال فعاليات اليوم العلمي لمعهد الدراسات الدبلوماسية ببنغازي 

تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، بشأن استكمال كل جوانب العملية التعليمية التدريبية لدورة معهد الدراسات الدبلوماسية ببنغازي،أقيمت يوم أمس فعاليات اليوم العلمي.

وتم خلاله شرح الخطة المنهجية للدورة وآلية الدراسة واللوائح والقوانين المعمول بها والجوانب الأكاديمية الأخرى، كما تم فتح باب النقاش والحوار مع الموظفين المستهدفين، وأجيب على جميع الأسئلة التي طرحت من قبل الموظفين الذين سيلتحقون بقاعات الدراسة.

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