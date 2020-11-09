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تراغن.. اجتماع تشاوري حول الحوار السياسي في تونس

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد عدد من أهالي مدينة تراغن اجتماعا تشاوريا حول الحوار السياسي الذي يجري في العاصمة التونسية بشأن الحل السياسي للأزمة الليبية من منطلق أن يكون للجنوب رؤية موحدة في هذا الشأن.

وجاء الاجتماع بعد التنسيق مع عدد من الفعاليات والشخصيات الاعتبارية الرسمية والمدنية في بلديات حوض مرزق.

وناقش المجتمعون عددا من المواضيع والثوابت التي رأوا أنه من الضروري أن ترتكز عليها الحوارات السياسية الليبية في تونس لتكون بداية العمل نحو بناء دولة المؤسسات والقانون وفق معايير تؤسس لوحدة الصف وعدالة القانون وتوحيد المؤسسات تحت قيادة سياسية واحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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