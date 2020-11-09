تراغن.. اجتماع تشاوري حول الحوار السياسي في تونس

عقد عدد من أهالي مدينة تراغن اجتماعا تشاوريا حول الحوار السياسي الذي يجري في العاصمة التونسية بشأن الحل السياسي للأزمة الليبية من منطلق أن يكون للجنوب رؤية موحدة في هذا الشأن.

وجاء الاجتماع بعد التنسيق مع عدد من الفعاليات والشخصيات الاعتبارية الرسمية والمدنية في بلديات حوض مرزق.

وناقش المجتمعون عددا من المواضيع والثوابت التي رأوا أنه من الضروري أن ترتكز عليها الحوارات السياسية الليبية في تونس لتكون بداية العمل نحو بناء دولة المؤسسات والقانون وفق معايير تؤسس لوحدة الصف وعدالة القانون وتوحيد المؤسسات تحت قيادة سياسية واحدة.

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