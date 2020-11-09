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زينة المالكي.. موهبة ليبية أتقنت الرسم واللغة الكورية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زيّنت زينة المالكي ذات الـ13 ربيعا من مدينة درنة أوراقها برسومات أظهرت فيها مواهبها والتي استطاعت أن تبرزها في تعلم فن الرسم في وقت قصير.

ولم تتوقف موهبة زينة عند فن الرسم، ليأتي الدور على تعلم اللغة الكورية لتضيفها على مواهبها الأخرى من خلال بحثها وشغفها بتعلم هذه اللغة.

بكلمات بسيطة توجه زينة رسالة لقريناتها بإظهار مواهبهن واستثمارها لعلها تكون سببا في اكتشاف مواهب لأشخاص في مجالات أخرى.

واستثمرت زينة وقتها في ظل جائحة كورونا لتعزز من موهبتها ولتحقق ولو جزءا بسيطا من طموحاتها اللامحدودة فهي نموذج يحتذى به متى أراد الشخص النجاح وتحقيق طموحاته.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • باين عليها لاجءة فلسطنينة والا مصرية مسيحية لاجءين لليبيا –
    وشوره هلها منحيين فلوس من النظام السابق ومنعوا لكوريا – ومعتبرين روحهم ليبيين – يستعرضوا في مفرخهم ..!!!
    الحمد لله – أطفال ليبيا الحقيقيين في عمرها حافظين ربع القران والحديث النبوي الشريف – ومحجبات وديما مع جداهم وجدهم الاول .
    والليبيين ما يبوا هالحلويات الي جابوا السكر والقداد والضغط والأعصاب للبلاد . حتى في المدارس –
    ((-طبيعة ارض ليبيا هي بصمة الليبيين وعلاجهم الابدي . ))

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