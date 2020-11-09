زينة المالكي.. موهبة ليبية أتقنت الرسم واللغة الكورية

زيّنت زينة المالكي ذات الـ13 ربيعا من مدينة درنة أوراقها برسومات أظهرت فيها مواهبها والتي استطاعت أن تبرزها في تعلم فن الرسم في وقت قصير.

ولم تتوقف موهبة زينة عند فن الرسم، ليأتي الدور على تعلم اللغة الكورية لتضيفها على مواهبها الأخرى من خلال بحثها وشغفها بتعلم هذه اللغة.

بكلمات بسيطة توجه زينة رسالة لقريناتها بإظهار مواهبهن واستثمارها لعلها تكون سببا في اكتشاف مواهب لأشخاص في مجالات أخرى.

واستثمرت زينة وقتها في ظل جائحة كورونا لتعزز من موهبتها ولتحقق ولو جزءا بسيطا من طموحاتها اللامحدودة فهي نموذج يحتذى به متى أراد الشخص النجاح وتحقيق طموحاته.

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