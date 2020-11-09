سبها تستعد لـ”مهمة أكبر” في معركة كورونا

شارفت أعمال الصيانة على الانتهاء في مركز العزل البركولي في مدينة سبها ليصبح جاهزا للتعامل مع “حالات الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية للجائحة، حيث تهدف أعمال الصيانة لإجراء تعديلات على نظام التهوية بالمركز وتحويرات أخرى لها علاقة بعمل الطاقم الطبي المناوب في القسم.

وستسهم أعمال الصيانة في تحسين أداء العمل داخل المركز والذي سجل إصابات قليلة بالفيروس نتيجة توفر المعدات ووقود الديزل وثبات عمل الشبكة الكهربائية.

ويعملون في هذا القسم 4 أطباء و17 عنصر تمريض منذ افتتاحه قبل 5 أشهر، وهو عدد لا يتناسب مع طبيعة العمل في أقسام ومراكز العزل، لكن الجهود الكبيرة التي يقومون بها ساعدت في خفض أعداد المصابين بالفيروس.

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