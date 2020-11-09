بنغازي تصدح بالفن.. انطلاق تظاهرة المسرح الجامعي

انطلقت في جامعة بنغازي، الاثنين، فعاليات التظاهرة المسرحية في دورتها السابعة والتي توقفت في شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، إذ استأنف الطلاب نشاطهم اليوم بمشاركات من نجوم المسرح الليبي في المدينة.

وأبدع طلاب الجامعة في عروض مسرحية متنوعة، كما تألقت فرقة المسرح الجامعي لكليات جامعة بنغازي، على أن تتواصل الفعاليات على مدار أيام أربعة.

وحضر التظاهرة نخبة من نجوم الفن المسرحي الليبي منهم الفنانة كريمان جبر والفنانة سعاد خليل التي ألقت محاضرة قيمة عن الفنون المسرحية ودور المسرح في تشكيل الهوية الحضارية كما حضر الافتتاح الفنانان محمد الصادق وميلود العمروني.

وتتضمن أيام التظاهرة، إضافة للعروض المسرحية، ورقات عمل للفنانين عن المسرح منها ورقة بحثية للمخرج فرج أبوفاخرة ومساحة للتصوير الفوتوغرافي ولوحات للفن التشكيلي.

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