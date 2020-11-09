«معزب»: نجاح اجتماعات تونس في وضع الأسس المطلوبة يعني التوافق حول «الرئاسي» و«الحكومة التوافقية»

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إن “اجتماعات لجنة الحوار السياسي الليبي في تونس التي انطلقت اليوم الإثنين، تضم 75 شخصية، حيث يشكل المجلسين منها 26 عضوا أي الثلث”.

وأضاف «معزب»، في تصريح لـ”سبوتنيك” الروسية، أن “الاجتماعات تركز على الإطار العام للحوار والآليات والمعايير، وأنها إذا نجحت في وضع الأسس المطلوبة، وخاصة آلية اتخاذ القرارات، ستسهل وصولها إلى توافق حول المخرجات المتوقعة، وخاصة فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي والحكومة التوافقية”.

وأوضح أنه “كان من المفترض أن تصل اجتماعات بوزنيقة بين لجنتي حوار المجلسين إلى توافق حول آلية اتخاذ القرار، والتي تشكل أهم معضلة، لكنها لم تحسم”.

جدير بالذكر أن الشارع الليبي يترقب ما تسفر عنه اجتماعات الملتقى (الليبي – الليبي) في تونس، اليوم الاثنين، بإشراف البعثة الأممية.