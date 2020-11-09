الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى غات الثلاثاء

كشف الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة، لقناة “218”، أن الخطوط ستستأنف رحلاتها إلى مدينة غات عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بعد توقفها لأشهر.

وأوضح قنيوة، أن طائرة للخطوط الجوية الليبية ستُقلع ظهر الثلاثاء من مطار معيتيقة إلى مطار غات، لتكون أول رحلة تصل غات بعد توقف دام لأشهر.

وتأتي هذه الخطوة بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي ووزير المواصلات المفوض، بشأن استئناف الرحلات لكافة المطارات الليبية.

ومن شأن استئناف الرحلات للمنطقة الجنوبية التخفيف من معاناة المواطن الذي يتكبد مشاق السفر. ويشار إلى أن هذه الجهود بذلت بالتنسيق مع مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات.

يذكر أن هناك ترتيبات تمت مع كافة الجهات ذات العلاقة في المنطقة الشرقية والغربية لضمان سلامة الطائرات والمسافرين وتحييد هذا القطاع عن أي تجاذبات سياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية