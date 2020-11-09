البدء بعمليات التطعيم الخاصة بالأطفال في بلدية العامرية

أجرى قسم الرعاية الصحية الأولية بالمركز الصحي في بلدية العامرية، التابع لإدارة الخدمات الصحية في الجفارة،عمليات التطعيم الخاصة بالأطفال من عمر يوم إلى سنة ونصف، وذلك بعد توفير التطعيمات اللازمة، حيث تم تقسيمها على مدى أيام الأسبوع.

من جانبه أفاد رئيس قسم التطعيمات في المركز بأن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال شهر أكتوبر، بلغ 121 طفلا حديث الولادة، و318 طفلا بعمر شهرين إلى سنة ونصف، كما أن عمليات التطعيم تتم وفقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنعا لانتقال العدوى.

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