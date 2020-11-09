الزادمة يعرب عن انتقاده لتهميش الأمم المتحدة للقبائل الليبية

قال رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، وهو أحد المنسحبين من اجتماع الحوار السياسي في تونس، إن البعثة الأممية تحاول فرض حكومة وصاية جديدة على الشعب الليبي، موضحاً أن سبب انسحابه يعود لهيمنة عددٍ كبير من الشخصيات الجدلية التي تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعة المقاتلة في اجتماع تونس.

وأعرب الزادمة، في تصريحات صحفية، عن انتقاده لتهميش الأمم المتحدة للقبائل الليبية، وعدم وجود تمثل قوي لها بمنتدى الحوار السياسي الليبي، وهو ما سيؤدي لفشله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24