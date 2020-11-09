“اجتماعي ورفلة” يحرر عددا من العمال المصريين بعد خطفهم ببني وليد

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، اليوم الاثنين، عن تحرير عدد من العمال المصريين بعد خطفهم في مدينة بني وليد.

وقال المجلس، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن عملية التحرير جاءت برعايةٍ من المجلس وبهمة ثلةٍ من شباب المدينة لتحرير عدد من الأشقاء من دولة مصر الذين وقعوا ضحايا لعملية خطف وابتزاز من ضعفاء النفوس، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد بتشويه صورة المدينة، وأهلها وما عُرف عنها في أنها أمن وسلام لكل مقيم بها أو عابر سبيل، فبني وليد وشبابها لم ولن تكون ملاذا للمجرمين والخارجين عن أخلاق وأعراف أهاليهم.

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