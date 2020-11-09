حراك “رشحناك من أجل ليبيا اخترناك” يطلق حملته الثانية لدعم الدكتور سيف الإسلام القذافي

أطلق حراك “حراك رشحناك من أجل ليبيا اخترناك”، حملته الثانية في عموم البلاد للدعوة للانتخابات تحت عنوان “نعم للانتخابات مع الدكتور سيف الإسلام”.

وأكد الحراك، أن “انطلاق هذه الحملة يأتي بالتزامن مع قرب موعد المفاوضات السياسية القادمة في تونس”، والتي تهدف إلى التأكيد على مطلب الانتقال السلمي للسلطة بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

ولفت الحراك، إلى أن الحملة تعتبر تجديد العهد والوفاء لمرشحها الشعبي الدكتور سيف الإسلام القذافي، كخيار وطني لا تنازل عنه، وأنها مستمرة إلى اليوم الذي يسبق عقد الانتخابات.

وأشار الحراك إلى أهمية النظر إلى توصياته المقدمة للمفاوضات القادمة كونها الحل الوحيد لإنقاذ الوطن والعبور به إلى شاطئ الأمان.

وشدد الحراك على موقفة الداعم لأي تسوية سياسية تكون مخرجاتها عقد الانتخابات، وأن “الدكتور سيف الإسلام قائد لمرحلة البناء والتعمير وعودة سيادة الوطن وهيبة مواطنيه في الداخل والخارج”.

ودعا الحراك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجتمع الدولي وكافة المنظمات التي تحترم حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي، إلى مساندته في أداء مهامه على أرض الوطن بكل أمن وأمان، ووضع كافة التدابير “لردع آلة القمع التي تقيد مهامه وتعرضه للخطر”.

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