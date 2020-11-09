وزير النقل المصري يعلن عن خطة لإنشاء خط قطار “مطروح – بنغازي”

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قال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن بلاده تخطط لإنشاء خط قطار يربط مدينة مرسى مطروح المصرية بمدينة بنغازي.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي أن مصر تخطط إن عدد من خطوط السكك الحديد من بين هذه المشروعات، إنشاء خط سكة حديد “مرسى مطروح – ميناء جرجوب”، وخط “مرسى مطروح – سيوة” وخط “مطروح – السلوم بنغازي في ليبيا.

وأوضح وزير النقل الصري خلال الإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA أن من بين المشاريع أيضًا إنشاء خط سكة حديد “أسوان – توشكي – وادي حلفا بالسودان”.