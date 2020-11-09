افحيمة: التأسيس القانوني الصحيح الضامن الوحيد للمرحلة المقبلة

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، اليوم الاثنين، إن التأسيس القانوني والسياسي الصحيح للمرحلة المقبلة هو الضامن الوحيد للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف و يكون في مصلحة الوطن.

ولفت افحيمة، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن النقاط الواردة في المسودة المسربة و المزمع ادخالها كتعديلات على اتفاق الصخيرات ليست بذلك السوء المتوقع و لكنها تبقى دون مستوى التطلعات، معلناً عن تعويله على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تعديل ما يلزم تعديله وعدم الانصياع للضغوطات التي قد تمارس عليهم، فعليهم الاستفادة من الأخطاء التي تم ارتكابها في حوار الصخيرات لضمان عدم تكرارها.

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