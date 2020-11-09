السيسي ورئيس المخابرات البريطانية يناقشان مستجدات الأزمة الليبية

أشاد رئيس المخابرات البريطانية، ريتشارد مور، بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع في ليبيا وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل حاسم في إحكام الوضع سعياً نحو استعادة الاستقرار والأمن في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، لرئيس المخابرات البريطانية.

وأكدت الرئاسة المصرية في بيان لها أن اللقاء بين السيسي وريتشارد مور تطرق إلى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة في ليبيا.

وأفادت الرئاسة، بأن المسئول البريطاني اطلع على رؤية السيسي نحو الأزمة الليبية، والتي تقوم بالأساس على دعم الحلول السياسية واحترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بوقف إطلاق النار.

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