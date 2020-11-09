أعلنت مصادر صحفية، عن انطلاق فعاليات التظاهرة المسرحية بجامعة بنغازي في دورتها السابعة والتي توقفت في شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، إذ استأنف الطلاب نشاطهم اليوم بمشاركات من نجوم المسرح الليبي في المدينة.

وأكدت المصادر، أن طلاب الجامعة أبدعوا في عروض مسرحية متنوعة، كما تألقت فرقة المسرح الجامعي لكليات جامعة بنغازي، على أن تتواصل الفعاليات على مدار أيام أربعة.

وتتضمن أيام الفعاليات، إضافة للعروض المسرحية، ورقات عمل للفنانين عن المسرح منها ورقة بحثية للمخرج فرج أبوفاخرة ومساحة للتصوير الفوتوغرافي ولوحات للفن التشكيلي.

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