بعد فترة توقف.. دفعة من المرتزقة السوريين في طريقهم إلى ليبيا

أعلن مصدر مطلع، أن قوات المعارضة السورية المدعومة تركيّاً، قامت بإرسال دفعة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، بعد توقف استمر لفترة وجيزة، كاشفاً عن أن نحو 300 مقاتل من المرتزقة السوريين عبرو المعبر الحدودي مع تركيا تجهيزاً لنقلهم إلى ليبيا.

وأكد المصدر، أن قيادات قوات المعارضة ستعطي كل مرتزق من الموفدين إلى ليبيا راتب شهري قدره 800 دولار، فيما كان سابقاً يعطى لكل واحد 2000 دولار أمريكي، موضحاً أنّ مقاتلي المعارضة المدعومة تركيّاً باتوا يسجلون بأعداد كبيرة للذهاب إلى ليبيا بعد توقف المعارك فيها، بينما أصبحت أعداد الراغبين بالذهاب إلى أذربيجان أقل نتيجة صعوبة القتال هناك، ووقوع عدد منهم بالأسر بيد القوات الأرمنية.

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