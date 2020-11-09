لوقف تفشي كورونا.. “بلدي أبوسليم” يتابع تنفيذ قرار إغلاق صالات المناسبات الاجتماعية

أعلن المجلس البلدي بأبوسليم، اليوم الاثنين، أن أعضاء مركز جهاز الحرس البلدي بالبلدية، قاموا بجولة تفقدية ليلية على صالات الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

وأوضح المجلس في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الجولة للتأكد من تنفيذ قرار إغلاق الصالات المؤقت وفق القرارات الصادرة بالخصوص من قبل فريق الأزمات والطوارئ بالبلدية والمجلس الرئاسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد المجلس أنه تم اتخاد الإجراءات لأحد الصالات المخالفة لهذا القرار.

وأعرب فريق الأزمات والطوارئ عن أمله في التزام المواطنين بتجنب إقامة المناسبات الاجتماعية لمنع نقل العدوي، خاصة في ظل الوضع الوبائي المتفاقم للحفاظ على أرواح المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24