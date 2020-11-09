باشاغا يتجه لزيارة فرنسا أملا في حشد دعمها لتولي رئاسة الحكومة

أفادت مصادر إعلامية اليوم الاثنين، بأن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا سيزور فرنسا غدا الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن هدف الزيارة هو سعي وزير الداخلية لحشد الدعم الدولي لتولي رئاسة وزارة حكومة الوحدة الوطنية.

يشار إلى أن باشاغا يواجه موجة انتقادات حادة بعد الزيارات التي يقوم بها للعديد من الدول بهدف لتلقي الدعم من أجل الوصول لمنصب رئيس الحكومة، وهو ما اعتبره العديد من قادة المليشيات والنشطاء تجاوزا لصلاحياته في هذه المرحلة الحرجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24