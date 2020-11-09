البعثة الأممية تحدد موعد ومكان انعقاد مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن عقد الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت بين 10 و13 نوفمبر الجاري.

وأوضحت البعثة في بيان لها أن هذا الاجتماع استكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس، بهدف الاسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن الجولة السادسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) ستكون في مقرها الدائم في مدينة سرت بحضور ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكرت البعثة أنه من المتوقع أن يستكمل المشاركون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة.