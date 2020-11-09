البعثة الأممية تعلن عن انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة 5+5» في سرت

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بيانا حول عقد الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت ما بين 10 و13 من نوفمبر الجاري.

وقالت البعثة في بيانها، أن الاجتماع يهدف إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر الماضي في جنيف، واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس.

ولفتت البعثة، إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) تعقد الجولة السادسة من المحادثات في الفترة ما بين 10 و 13 نوفمبر الجاري في مقرها الدائم في مدينة سرت الليبية, بحضور ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتابعت:” أنه من المتوقع أن يستكمل المشاركون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة.

وكانت الجولة الأولى من مشاورات منتدى الحوار السياسي الليبي قد انتهت أمس الإثنين، في أحد منتجعات ضاحية قمرت التونسية.

ويشارك في الملتقى 75 شخصية، وحضر الافتتاح الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى جانب المبعوثة الخاصة لأمين الأمم المتحدة بالإنابة ستفياني ويليامز.

وتتناول المسودة المسربة بحسب وسائل إعلام عددا من الخطوط العريضة للحوار السياسي في تونس، فترة تمهيدية انتقالية أبرز أولوياتها الاتفاق على مجلس رئاسي وحكومة تكون أهم ملفاتها إنهاء الصراع المسلح وتحقيق الأمن.

وتتناول كذلك المسودة المسربة في خطوطها العريضة الاتفاق على توحيد مؤسسات الدولة، والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وتطبيق نظام لا مركزي ومكافحة الفساد وإعادة هيكلة الاقتصاد، مع طرح مشروع مصالحة وطنية ومعالجة الأضرار المترتبة على الحرب.