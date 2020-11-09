«ميناء بنغازي البحري»: وصول 3 سفن و458 حاوية بضائع وسلع مختلفة

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري دخول سفينة نقل الحاويات (ألـك) الوكيل الملاحي شركة دليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 150 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وقال مفتاح الشهيبي، المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، في بيان، اليوم الإثنين، إنه أيضًا “رست على أرصفة الميناء السفينة (كنت شيب فون) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 186 حاوية بصائع متنوعة”.

وأوضح البيان، أنه كذلك رست “السفينة (ميلي تاكي) الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 122 حاوية بضائع مختلفة”.