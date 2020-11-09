«الهنقاري»: تسرع «ستيفاني» وراء مجد شخصي قبل مغادرة البعثة قد يؤدي لإعادة الحرب بين الليبين

زعم محمد الهنقاري، الضيف الدائم على قنوات “الإخوان المسلمين” الموصوف بـ”محلل سياسي” أنه يخشى من ما وصفه بـ “تسرع” المبعوثة الأممية خلف مجد ونجاح شخصي قبل موعد مغادرة بعثتها.

«الهنقاري» كتب عبر حسابه على«فيسبوك»، “أخشى من تسرع ستيفاني وراء هدف عن مجد ونجاح شخصي مهني قبل مغادرة البعثة الشهر القادم يؤدي إلي إعادة العنف والحرب بين الليبين تحت شعار حقن دماء الليبين”.

وختم منشوره متوقعًا أن تترك ستيفاني الليبيين “في النهاية للحظ قمحة ولا شعيرة”

وكانت قد انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية، أمس الإثنين، بحفل افتتاح رسمي حضره رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، برعاية الأمم المتحدة، حسبما افادت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيانها، إنها بعد أشهر من التحضيرات والمشاورات المكثفة مع كافة مكونات المجتمع الليبي، وخاصة الشباب والنساء والبلديات- انطلقت اشغال الملتقى بحضور 75 مشاركة ومشارك من ربوع ليبيا، ويمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي.

ولفتت إلى أن الحفل شارك فيه عبر الاتصال المرئي، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا وعدد من المسؤولين الدوليين المعنيين بالشأن الليبي.

وناقش الملتقى، مسودة خارطة طريق سياسية تحت مسمى “وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.