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«الهنقاري»: تسرع «ستيفاني» وراء مجد شخصي قبل مغادرة البعثة قد يؤدي لإعادة الحرب بين الليبين

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد الهنقاري، الضيف الدائم على قنوات “الإخوان المسلمين” الموصوف بـ”محلل سياسي” أنه يخشى من ما وصفه بـ “تسرع” المبعوثة الأممية خلف مجد ونجاح شخصي قبل موعد مغادرة بعثتها.

«الهنقاري» كتب عبر حسابه على«فيسبوك»، “أخشى من تسرع ستيفاني وراء هدف عن مجد ونجاح شخصي مهني قبل مغادرة البعثة الشهر القادم يؤدي إلي إعادة العنف والحرب  بين الليبين تحت شعار حقن دماء الليبين”.

وختم منشوره متوقعًا أن تترك ستيفاني الليبيين  “في النهاية للحظ قمحة ولا شعيرة”

وكانت قد انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية، أمس الإثنين، بحفل افتتاح رسمي حضره رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، برعاية الأمم المتحدة، حسبما افادت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيانها، إنها بعد أشهر من التحضيرات والمشاورات المكثفة مع كافة مكونات المجتمع الليبي، وخاصة الشباب والنساء والبلديات- انطلقت اشغال الملتقى بحضور 75 مشاركة ومشارك من ربوع ليبيا، ويمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي.

ولفتت إلى أن الحفل شارك فيه عبر الاتصال المرئي، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا وعدد من المسؤولين الدوليين المعنيين بالشأن الليبي.

وناقش الملتقى، مسودة خارطة طريق سياسية تحت مسمى “وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.

 

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الهنقاري ستيفاني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مين الذى يستطيع منكم ان يحارب ياميبون من الذى سيموله واقتصاد تركيا ينهار ياحمار وتم اقالة محافظ مصرف تركيا واستقالة وزير المالية زوج بنت اردوغان الذى اصبح كلب جربان بدليل زيارة باشاغا لمصر من ايام والان زيارة فائز السراج فالقبلة تحولت من تركيا لمصر ولا نتستبعد فى النهاية تسليم خوان ليبيا عربون محبة للمشير خليفة حفتر الذى راهن على مصر وكسب الرهان

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  • الاخوان المفلسين وش فقر على من يدعمهم .
    من يسميهم الاخوان المسلمين فهو غبى لان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا لا ينطبق عليهم ولكن ينطبق عليه صفة الاخوان المفلسين تماما
    ن أبى هريرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (أتدرون من المفلس – قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وزكاة؛ ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا؛ وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار).

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