مصر وبريطانيا لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي

أكدت مصر «أهمية تدعيم وتعزيز التعاون مع بريطانيا في مختلف المجالات، وخاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس بالقاهرة، ريتشارد مور رئيس الاستخبارات البريطانية، في حضور عباس كامل، رئيس الاستخبارات العامة بمصر، والسفير البريطاني بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة». وأضاف راضي في بيان له أمس، أن «الرئيس السيسي رحب بالمسؤول البريطاني، وطلب منه نقل تحياته إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون»، مؤكداً «الأهمية التي توليها القاهرة لتدعيم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات». ووفق المتحدث الرئاسي في مصر، فإن «الرئيس السيسي أكد أنه في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف على المستويين الإقليمي والدولي، فإن الأمر يحتم تكاتف الجميع للتصدي لتلك (الآفة) الآخذة في الانتشار، وذلك من خلال مقاربة شاملة تتضمن، عزل الفكر الآيديولوجي المتطرف، إلى جانب إعلاء قيم المواطنة والوسطية والحوار، بالتوازي مع تعزيز ودعم جهود التنمية، فضلاً عن استعادة وتقوية مؤسسات الدول التي تعاني من أزمات حالية بالمنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار».

وتطرق اللقاء إلى «تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، وكذا الأزمة في ليبيا». وقال المتحدث الرئاسي في مصر، إن «المسؤول البريطاني اطلع على رؤية الرئيس السيسي في هذا الإطار، التي تقوم بالأساس على دعم الحلول السياسية، واحترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بوقف إطلاق النار»، مضيفاً أن «المسؤول البريطاني قد أشاد في هذا الخصوص بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع في ليبيا وفق الخطوط المعلنة، التي ساهمت بشكل حاسم في إحكام الوضع، سعياً نحو استعادة الاستقرار والأمن في البلاد». من جانبه، نقل رئيس الاستخبارات البريطانية إلى الرئيس السيسي تحيات رئيس الوزراء البريطاني، معرباً عن اعتزاز بلاده «بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة»، مؤكداً «حرص بريطانيا على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة، لا سيما في ضوء تطورات الأوضاع بمنطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية». ووفق المتحدث الرئاسي المصري فقد «ثمن رئيس الاستخبارات البريطانية في هذا الإطار قيادة الرئيس السيسي لجهود تدعيم الأمن والاستقرار إقليمياً، الأمر الذي رسخ من دور مصر كمحور اتزان للأمن الإقليمي بأسره، خاصة من خلال النجاح في مكافحة ظاهرتي (الإرهاب) و(الهجرة غير المشروعة)».