بالصور .. المرصد تقتفى أثر أخطر شبكة صفحات مزورة تستهدف الليبيين على فيسبوك

ليبيا – تزامنًا مع إنطلاق الحوار السياسي في تونس ، عادت شبكة معقدة من الصفحات المزورة على موقع فيسبوك للنشاط مجددًا وهي شبكة منظمة ذات أهداف سياسية خبيثة ولا تتورع في سبيلها حتى عن المس بالشرف والمتاجرة بأعراض النساء واستهدافهن .

صحيفة المرصد تتبعت هذه الشبكة التي تنامى نشاطها في الأيام والأسابيع الأخيرة وهي عبارة عن سلسلة صفحات تنتحل أسماء شخصيات سياسية وإعلامية وعسكرية وفنية معروفة وتتحدث بإسم هذه الشخصيات زورًا ضمن إطار وتوجيه سياسي محدد ومنظم جدًا .

وتعمل هذه الصفحات التي تحمل بصمات توجهات الإخوان المسلمين بطريقة ” صناعة الكذب ثم اعادة تدويره ومشاركته ” من بعضها البعض ومن صفحة لصفحة كما اختار من يشرفون على هذه الصفحات شخصيات من توجهات مختلفة لتدوير منتوجهم الخبيث .

ومن ذلك مثلًا صفحة عامة مزورة باسم الاعلامي حمزة التهامي بها 92 ألف متابع ، وتتولى صفحة التهامي الطعن في خصوم مفترضين ثم تقوم بمشاركة منشور آخر من صفحة مزورة أخرى يديرها نفس من يدير صفحة حمزة وهكذا من صفحة لصفحة .

والشخصيات التي يركز عليها الفريق الخبيث غالبيتها من النساء ومنها مثلاً :

( السياسية علا السنوسي – السياسية هاجر القايد – النائبة سلطنة المسماري – النائبة صباح جمعة – الدبلوماسية سلوى الدغيلي – الفنانة أحلام اليمني – الفنانة سلوى المقصبي – أحلام اليمني – النقيب فرج قعيم – النائب طلال الميهوب – النائب زياد دغيم – مطار بنينا الدولي – ريما الفيتوري وحمزة العبيدي وسلطنة عبد الرحيم وهم شخصيات وهمية غير حقيقية – لجنة نازحي ترهونة – مطار بنينا) وغيرها .

وفي المجمل يتابع هذه الصفحات قرابة مليون ليبي غالبيتهم يعتقدون أنها صفحات حقيقية دون أن يعلموا أنها ” صفحات أشباح مزورة ” هدفها إغتيال الشخصيات الحقيقية التي تستهدفها معنويًا وحتى جسديًا من خلال تصويرهم بأنهم منحلين أخلاقيًا او حتى ضد النبي وما إلى ذلك ،

وبالمحصل ، هي جريمة مكتملة الأركان تعرض سلامة مواطنين ليبيين للخطر والأخطر من ذلك هو أن هذه الشبكة الخبيثة تتعمد تضليل وعي المتابعين وجمهور الفيسبوك وتغييبهم واغتيال شخصيات في عقولهم .

وفي مايلي نشرح بالصور والمنشورات كيفية صنع الصفحات المزورة للكذب بما يخدم توجهات الإخوان المسلمين بشكل غير مباشر :

هنا يحاول المزور ضرب الشخصية الحقيقية للسيدة الدغيلي بمنشور تافه من جهة ويظهر الإخوان بشكل أقوى من جهة :

وهنا يحاول المزور إظهار السيدة الدغيلي بأنها مناصرة لفرنسا ضد الإسلام بشكل يوحي بأن تركيا على حق من موقفها تجاه فرنسا :

ثم هنا يأتي دور الصفحة المزورة بإسم السيد فنوش زوج السيدة الدغيلي لإعادة تكرار الفكرة التافهة حول سيطرة الإخوان على البيت الأبيض :

وفي إطار آخر تنشر صفحة فنوش المزورة منشورًا مرفقا بصورة زوجته خلال مشاركتها اليوم في أول جلسات الحوار :

ثم يأتي دور صفحة السيد التهامي المزورة لتشارك منشورًا من صفحة السيدة علا السنوسي المزورة أيضًا بهدف تدويره وهو يستهدف السيدة إلهام السعودي عضو الحوار :

وقبل هذا وذلك ، نشر الفريق عبر الصفحة المزورة التي تحمل إسم ” مطار بنينا الدولي ” صورة السعودي وكتب عنها أنها مضيفة بغرض التقليل منها والإيحاء أن مضيفة تحاور في السياسة ولكنها في الأصل ليست مضيفة بل مصرفية :

وبعدها تقوم صفحة السيد زياد دغيم المزورة بإعادة تدوير نفس الخبر من الصفحة المزورة بإسم مطار بنينا حول السيدة السعودي بمنشور يحوي إيحاءات جنسية بشكل غير مباشر وهنا تم التدوير من صفحة مطار بنينا المزورة التي تزعم ان السعودي مضيفة طيران وهو إدعاء مزيف بالطبع:

ونصل هنا إلى صفحة هاجر القايد المزورة ، حيث يدعي المزور أن هاجر موظفة في فرنسا وهذا خبر صحيح ، ويحاول المزور الإيحاء بأن هاجر تسعى لمرتب ليس من حقها لكن الإخواني النزيه خالد شكشك أوقفه لها :

ونبقى عند السيدة هاجر ومع منشور يوحي بأنها كانت مبعدة من الإخوان وكأن الإخوان أبطال ويأتي بالطبع دور صفحة حمزة التهامي المزورة لإعادة تدوير نفس الموضوع :

وفي إطار إستهداف السيدة هاجر ، يأتي دور صفحة السيد عيسى عبدالقيوم المزورة لتعيد نشر نفس الصورة مع جملة ” قاهرة الإخوان ” حيث تعمل صفحة عيسى على نشر مواضيع غير منطقية على لسانه مايجعله يظهر في مظهر شخص سطحي وتافه :

وهنا منشور بتاريخ اليوم في الصفحة المزورة يروج لمسودة الحوار على أنها جيدة وفلي نفس الوقت يظهر الإخوان بمظهر القوي والمسيطر :

أما صفحة لجنة نازحي ترهونة المزورة فهدفها نشر فكرة أن الجيش قد تخلى عن “التراهنة ” وتركهم يشحذون المساعدات :

ليأتي دور الصفحة المزورة للنائبة عن ترهونة صباح جمعة ويعيد الفريق تدوير نفس الخبر الكاذب من الصفحة المزورة بإسم لجنة نازحي ترهونة لمنحه مصداقية وتضليل المتابعين :

الأعراض واستهداف الشرف أيضا من ضمن أهداف الفريق المزور وهنا منشور للنائبة صباح جمعة يروج لوجود إنتهاكات جنسية بحق النساء في برقة ويهدف المزور هنا للإيقاع بين ترهونة وبين المواطنين في برقة من خلال الإيحاء لهم بأن صباح تشهر بشرف نسائهم :

وهنا في هذا المنشور من صفحة النائب طلال الميهوب المزورة ، يحاول الإخوان نفي خبر إجتماع جمعهم بالمستشار عقيلة صالح ولكن بشكل غير مباشر من خلال منشور مزور حتى يخال لمن يريدون إيصال النفي له بأن نائبًا مقربًا من عقيلة قد نفى الخبر وفي المنشور الآخر يوصلون رسالة بأن حزب العدالة والبناء هو صاحب الفضل في جلب المساعدة التركية العسكرية :

أما في هذا المنشور للشخصية الوهمية المسماة ” سلطنة عبدالرحيم ” وهي شخصية تعمل بها نفس المجموعة ، فتحاول الترويج مجدداً للإخواني خالد شكشك على أنه صاحب الفضل في متابعة قضايا الفساد :

أما في هذا المنشور فتحاول ” سلطنة الوهمية ” إستهداف سمعة مذيعة قناة الحدث غادة بورغو بأن ثدييها قد تم إستئصالهما بعد الإصابة بسرطان الثدي بطريقة توحي أن ماحل بها هو عقاب رباني على دعمها للقوات المسلحة وفي منشور آخر تطعن في شرف سيدات من قبائل البراعصة والحاسة بزعم تعرضهن للإغتصاب :

وبالعودة إلى صفحة حمزة التهامي المزورة فنجد الفريق هنا وهو يعيد تدوير ومشاركة خبر كاذب من صفحة ” سلطنة الوهمية ” وهو خبر يستهدف أحمد معيتيق بعد خلافاته الأخيرة مع الإخوان المسلمين :

وهنا يعود الفريق إلى إستهداف معيتيق مجدداً تزامنا مع إنطلاق الحوار ، حيث يزعم الفريق عبر الصفحتين المزورتين لزياد دغيم وعيسى عبدالقيوم بأن معيتيق مرشح مدعوم من القيادة العامة لتولي الحكومة وهو منصب يسعى له باشاآغا مرشح حزب العدالة والبناء لهذا المنصب :

وفي هذا المنشور يعود الفريق ولسبب ما لإستهداف عضوة الحوار إلهام السعودي وذلك من خلال إعادة تدوير صورتها ومنشور عنها في الصفحة المزورة لعلا فتحي السنوسي عبر الصفحات المزورة بإسم الفنانتين سلوى المقصبي وأحلام اليمني .

وبالختام هناك أيضًا هناك حساب مزور بإسم شخصية أخرى وهمية يسمونها ” ريما الفيتوري ” وقد شارك هذا الحساب اليوم أيضًا في الحملة على هاجر القايد وإلهام السعودي ! .

تجدر الإشارة إلى أن فيسبوك يُظهر بأن غالبية هذه الصفحات تعمل من داخل ليبيا ، وبعض الآخر يدار من تركيا أو سويسرا حيث تنشط شخصيات عديدة من جماعة الإخوان المسلمين الليبية ومن جنسيات أخرى .

المرصد – خاص

يتبع ….

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية