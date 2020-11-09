انتقادات واسعة للصليب الأحمر ..تصدق على ليبيا بشحنة ملح طعام فاسد

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة ملح طعام موردة كصدقات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن شحنة ملح طعام تبلغ 728 كرتونة، تحمل العلامة التجارية biladina قادمة من لبنان، وردتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ليبيا عبر ميناء مصراته البحري رفضت وذلك لمخالفتها م.ق.ل رقم 2497 من حيث وجود شوائب وارتفاع نسبة المواد الغير دائبة في الماء عن العدد المسموح به.

بدورهم انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي موقف الصليب الأحمر من ليبيا ، معتبرين أن رفض مثل هذه الشحنة من الصدقات على ليبيا، يشير إلى احتمالية ورود صدقات أخرى سواء غذائية أو دوائية غير مطابقة لليبيا، على اعتبار أن الليبيين أصبحوا محتاجين للدرجة التي يرضون فيها بأي شيء حتى ما هو فاسد خاصة في ظل غياب الدولة والقانون والرقابة.

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