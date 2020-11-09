الليبية تستأنف رحلاتها إلى غات عبر مطار معيتيقة

أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة إن الخطوط الليبية استأنفت رحلاتها إلى مدينة غات عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأضاف قنيوة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن استئناف الرحلات بناءًا على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير المواصلات المفوض بشأن استئناف الرحلات لكافة المطارات الليبية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الاستئناف يأتي في إطار المساعي الحثيثة لرفع المعاناة عن المواطن الذي يتكبد مشاق السفر.

وأشار قنيوة إلى أن هذه الجهود بذلت بالتنسيق مع مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات.

يذكر أن هناك ترتيبات قد تمت مع كافة الجهات ذات العلاقة في المنطقة الشرقية والغربية لضمان سلامة الطائرات والمسافرين وتحييد هذا القطاع عن أي تجاذبات سياسية.