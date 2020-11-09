صرمان تسجل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا و 24 حالة شفاء

أعلنت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان ،الاثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس منها ( 8 ) حالات جديدة و عدد ( 3 ) حالات مخالطة .

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تسجيل ثلاثة حالات من مخلوف ، و حالة واحدة من العين ، و ثلاثة حالات من صرمان المدينة ، حالتين من زكري ،

و حالة واحدة من ام الحشان ، و حالة واحدة من ابي الريش .

و أضاف البيان أن عدد ( 24 ) حالة ثماثلت للشفاء منها اربعة حالات من الساحل ، و حالتين من ام الحشان ، و ثلاثة حالات من صرمان المدينة ، و سبعة حالات من مخلوف ، و حالة واحدة من العين ،و ثلاثة حالات من عطاف ، و حالة واحدة من صرمان الجنوبي ، إضافة إلى ثلاثة حالات من الشاطئ .

و أشار البيان إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة ، لافتا إلى أن الإصابات الكلية بلغت 663، و الحالات النشطة أصبحت 258، و أن حالات الشفاء وصلت لـ 370، و حالات الوفاة ظلت 35 شخصا.

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