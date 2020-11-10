قصر بن غشير تسجل 648 حالة إصابة و 38 حالة وفاة خلال 9 أشهر

أعلن فريق الرصد و التقصي والاستجابة السريعة قصر بن غشير ،الاثنين، إجمالي مسحات فيروس كورونا ، بداية من شهر مارس 2020 و حتى الإثنين التاسع من نوفمبر 2020.

وأوضح فريق الرصد و التقصي، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي عدد المسحات التي تم تسجيلها خلال هذه المدة بلغ 2901 مسحة ، مشيرا إلى أن عدد المسحات

الموجب +648 حالة.

و أضاف البيان أن عدد حالات الشفاء من الاصابة بفيروس كورونا بلغ 436 حالة ، لافتا إلى انه تم تسجيل 38 حالة وفاة بسبب الجائحة حتى الأن.

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