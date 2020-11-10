مركز بنغازي الطبي يشرف على الامتحان الأول للجراحة العامة

أقيم إمتحان الجزء الأول للجراحة العامة، والتخدير والعناية الفائقة وإمتحان قبول في تخصص جراحة العظام بالقاعة الرئيسية داخل مركز بنغازي الطبي.

وأوضح المنسق الإداري لمجلس التخصصات الطبية بنغازي ومسؤول وحدة الإمتحانات الأستاذ فوزي الأوجلي: “يُقام إمتحان اليوم في الجزء الأول لتخصص الجراحة العامة والتخدير وجراحة العظام ، و بخصوص المتقدمين في بنغازي تقدم للأمتحان الجراحة العامة 25 متدرب وفي التخدير 26 متدرب وفي إمتحان القبول لجراحة العظام تقدم 13 متدرب ومتدربة”.

وأضاف الاوجلي: “هذا الإمتحان يُقام في السنة مرتين كل 6 أشهر، اي متدرب يجتاز الإمتحان بعد إستكمال التدريب الذي يستمر أربع سنوات ، وبعد إجتياز الجزء الأول يدخل الى إمتحان الجزء الثاني الكتابي ومن ينجح في الإمتحان السريري يصبح متحصل على شهادة مجلس التخصصات الطبية”.

وأشار المركز، أن اليوم سيكون هناك “إمتحان القبول في تخصص جراحة المسالك سيقام في مجلس التخصصات الطبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية