مدير أمن بنغازي يجتمع مع رئيس نقابة المحامين بالمدينة

اجتمع مدير أمن بنغــازي مع رئيس نقابة محامين بنغـازي وأعضاء نقابة المحامين المرافقين له لتنسيق الأعمال المشتركة بين الجانبين الأمني والحقوقي.

وتناول الاجتماع، أحد الجوانب المهمة والأساسية وهو الجانب الحقوقي وأُسس ممارسة هذا الواجب لإستراجع والدفاع والحفاظ علي حقوق المواطنين، دون إنحراف، وذلك سعيا لتحقيق الاستقرار والسلم الإجتماعي والعمل جنبا إلى جنب لضبط منظومة العمل، بهدف كبح جماح الفوضي والتي لا تنتج إلا الفوضى، والتي ستكون عواقبها وخيمة على الجميع دون استثناء، إن لم نتفطن لمثالبها المدمرة بإسقاط أنظمة ودول، ولامناص من أن نعمل على معالجتها بعقلانية ولكن بحسم وحزم.

من جهة أخرى، ناقش مدير الأمن مع الحضور كل التحديات والمخاطر على تنوعها بأبعادها الشمولية، وتكريس كافة الجهود الأمنية والتأكيد على المرجعية، والقاعدة القانونية الواحدة لقطاع الأمن، وعلى الدور الهام للأمن في تأسيس قواعد ومرتكزات الدولة المستقرة وتوفير الأمن والأمان وتعزيزه.

وأكد مدير الأمن مع الحضور من نقابة محامي بنغازي، على أهمية العمل على توفير ضمانات وآليات للتكامل بين البناء والانجاز بالمعنى الأمني المباشر من ضمن البنود التي تم التطرق إليها عملية التكامل ما بين قطاع الأمن وقطاع العدل، والتطوير والتنمية لكافة الجوانب الأمنية والجوانب القانونية المشتركة.

وأشارت مديرية أمن بنغازي، أن هذه المساعي تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية المستقبلية للمديرية التي تسعى لتمكينها وبمتابعة مباشرة من مدير أمن بنغازي.

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