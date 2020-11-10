مدير أمن بنغازي يجتمع مع رئيس نقابة المحامين بالمدينة

اجتمع مدير أمن بنغــازي مع رئيس نقابة محامين بنغـازي وأعضاء نقابة المحامين المرافقين له لتنسيق الأعمال المشتركة بين الجانبين الأمني والحقوقي.
وتناول الاجتماع، أحد الجوانب المهمة والأساسية وهو الجانب الحقوقي وأُسس ممارسة هذا الواجب لإستراجع والدفاع والحفاظ علي حقوق المواطنين، دون إنحراف، وذلك سعيا لتحقيق الاستقرار والسلم الإجتماعي والعمل جنبا إلى جنب لضبط منظومة العمل، بهدف كبح جماح الفوضي والتي لا تنتج إلا الفوضى، والتي ستكون عواقبها وخيمة على الجميع دون استثناء، إن لم نتفطن لمثالبها المدمرة بإسقاط أنظمة ودول، ولامناص من أن نعمل على معالجتها بعقلانية ولكن بحسم وحزم.
من جهة أخرى، ناقش مدير الأمن مع الحضور كل التحديات والمخاطر على تنوعها بأبعادها الشمولية، وتكريس كافة الجهود الأمنية والتأكيد على المرجعية، والقاعدة القانونية الواحدة لقطاع الأمن، وعلى الدور الهام للأمن في تأسيس قواعد ومرتكزات الدولة المستقرة وتوفير الأمن والأمان وتعزيزه.
وأكد مدير الأمن مع الحضور من نقابة محامي بنغازي، على أهمية العمل على توفير ضمانات وآليات للتكامل بين البناء والانجاز بالمعنى الأمني المباشر من ضمن البنود التي تم التطرق إليها عملية التكامل ما بين قطاع الأمن وقطاع العدل، والتطوير والتنمية لكافة الجوانب الأمنية والجوانب القانونية المشتركة.
وأشارت مديرية أمن بنغازي، أن هذه المساعي تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية المستقبلية للمديرية التي تسعى لتمكينها وبمتابعة مباشرة من مدير أمن بنغازي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك