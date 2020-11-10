الشركة العامة للكهرباء تواصل حملتها الوطنية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مواصلة الحملة الوطنية التي انطلقت يوم الأحد الماضي،بتنفيذ وإشراف الشركة وبالتعاون مع القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق.

وأوضحت الشركة، أن الحملة انطلقت يوم أمس الأثنين، إلى منطقة أبوستة وتم خلالها إزالة العديد من التوصيلات الغير شرعية، وحثّ أصحاب المحال التجارية على سداد ما عليهم من التزامات وتركيب عداد، وذلك بالتوجه إلى دائرة خدمات المستهلكين الواقعة تلك المحلات في نطاق حدودها الإدارية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أن الحملة ستستمر لتشمل كافة المناطق والأحياء في العاصمة.أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مواصلة الحملة الوطنية التي انطلقت يوم الأحد الماضي،بتنفيذ وإشراف الشركة وبالتعاون مع القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية