يفرن تستلم أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية

استلمت بلدية يفرن أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية ضمن استعدادتها لفصل الشتاء.

وأوضحت البلدية أنه سيتم تركيب الأعمدة على جانبي الطريق الرئيسي في المناطق التي تكثر الضباب بها، وتصل الرؤية فيها إلى درجة الانعدام، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وأشارت إلى أن تلك الأعمدة ستسهم في تسهيل عملية التنقل وحركة المرور خلال الموجات الضبابية في هذا الفصل، وخاصة في المناطق الجبلية.

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يذكر أن فترات الضباب تسببت في وقوع العديد من حوادث تصادم السيارات في البلدية، حيث سبق أن أصدرت مديرية أمن يفرن تعليمات إلى السائقين بتوخي الحيطة والحذر، التأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية، وترك مسافة أمان كافية، والحد من السرعة، ليتمكنوا من الوقوف ضمن «مدى الرؤية الأمامية»، والتقيد بخط السير.

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