ضبط متهم في 20 جريمة قتل وسرقة بالجفارة

ضبط أعضاء مديرية أمن الجفارة أحد المجرمين الخطرين، المتهم بارتكاب أكثر من 20 جريمة قتل وسرقة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه مساء الأحد الماضي، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حياله، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وفي 8 نوفمبر الجاري،، قبضت فرقة الإسناد الأمنى التابعة للمديرية على مرتكبي جريمة إطلاق نار على مواطن داخل منطقة الكريمية، وسلمتهم إلى مركز شرطة الكريمية، الذي أحالهم بدوره إلى الجهات المختصة.

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