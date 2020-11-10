النجار: فيروس كورونا سينتشر في كل مناطق وقبائل ليبيا دون تفريق

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الوفاق، الدكتور بدر الدين النجار، إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، هو مركز مختص بالحفاظ على الأمن القومي الصحي ويعمل على مستوى وطني، مُشيرًا إلى أنه أول المؤسسات التي استجابت لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

النجار أوضح في مقطع مرئي نشره المركز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المركز تواصل منذ البداية مع مكاتب الرقابة الصحية الدولية في كل المنافذ الموزعة في كل أنحاء ليبيا.

وبَيّن، أنه منذ بداية الجائحة قام المركز بتفعيل شبكة الرصد والتقصي وكذلك منظومة الإنذار المبكر بالرصد الوبائي في حوالي 125 موقع على مستوى ليبيا، لافتًا إلى تواصل المركز مع جميع الجهات الاختصاص في ليبيا، لجمع المعلومات ولتنسيق استجابة مركزية من أجل مكافحة فعالة لهذا الوباء.

وشدد النجار، على أنه لابد أن نعلم جميعًا بأن فيروس كورونا مثلما انتشر في جميع دول العالم دون التفريق بين أي جنس أو بلد، سينتشر في ليبيا بكل المناطق دون التفريق بين أي قبيلة أو أي انتماء، موضحًا أن مجابهة فيروس كورونا يتطلب التكاتف للقضاء عليه في جميع أنحاء ليبيا، ولهذا شعار “كلنا واحد”، هو للقضاء على هذا الفيروس.

يشار إلى أن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، خليفة الطاهر البكوش، حذر من أن الوضع الوبائي بليبيا في المرحلة الرابعة ولازال حرجًا رغم بعض التحسن البسيط الأسبوع الماضي.

وسجلت ليبيا وفق بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 15 حالة وفاة و923 إصابة جديدة بينها 319 حالة مخالطة، فيما تماثل للشفاء 661 حالة.