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ارتفاع المصابين بمرض السكري في سرت إلى 6200 مريض خلال 2020

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

كشفت مصادر العيادة المركزية للسكر بقطاع الصحة في سرت، عن تزايد أعداد مرضى داء السكري خلال العام الجاري 2020 في البلدية، موضحين أن العدد وصل حاليا إلى أكثر من 6200 مريض ومريضة وبأعمار متفاوتة.

وقالت مصادر طبية وإدارية بالعيادة المركزية للسكر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن هذا العدد كبير جدا مقارنة بالعام الماضى الذي سجل نحو 5500 مريض بالسكري.

وأوضحت المصادر أن مرضى السكر في سرت يعانون من نقص الأدوية الخاصة بالأنسولين مند أكثر شهرين ونصف، حيت وصل حقن السكر إلى ثلاثين دينارا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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